رومانيا تتعامل مع لغم جرفه التيار بالقرب من شاطئها على البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن البحرية نفذت (السبت 10-12-2022) تفجيرا تحت السيطرة للغم بحري جرفه التيار بالقرب من شاطئ البلاد على البحر الأسود.

بدأت الألغام تطفو في البحر الأسود بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وتبطل فرق غطس عسكرية رومانية وبلغارية وتركية مفعول الألغام التي جرفت إلى مياهها.

وقالت الوزارة إن سفينة شحن تركية أبلغت البحرية بوجود لغم على بعد نحو 2.5 ميل بحري (4.6 كيلومتر) شمال ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود.

ويعتبر البحر الأسود ممرا مهما لشحنات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية. وتشترك في مياه البحر كل من بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا، وكذلك أوكرانيا وروسيا.

واللغم الذي تم تفجيره اليوم السبت هو رابع لغم يتعامل معه الجيش الروماني منذ مارس آذار. ومنذ بدء الحرب، دمرت تركيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ما يقرب من 40 لغما في مياه غرب البحر الأسود.