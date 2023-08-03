رومانيا تسعى لإنهاء تكدس السفن في نهر الدانوب بعد هجوم روسي على ميناء أوكراني

قالت رومانيا (الخميس 3-8-2023) إنها ستنهي الإجراءات الجمركية لما يصل إلى 30 سفينة تنتظر دخول رومانيا من موانئ أوكرانية على نهر الدانوب في غضون يومين في محاولة لإنهاء تكدس ملاحي في أعقاب هجوم روسي على ميناء إسماعيل وهو أهم الموانئ الأوكرانية على النهر.

وتظهر بيانات تتبع السفن التجارية أن النهر ومصبه، وهو الآن آخر طريق مائي لتصدير الحبوب من أوكرانيا، مزدحمان بسفن تبحر من وإلى الموانئ الأوكرانية.

وقال مسؤول إن السلطات الرومانية التي تدير الممر المائي ما زالت تتوقع “ذروة” في حركة الملاحة في أغسطس آب على الرغم من الهجوم.

وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وهاجمت روسيا البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا على مدى أكثر من أسبوعين بعد انسحابها من اتفاق التصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود الذي أبرم قبل عام بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، لتغلق عمليا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وكان ما يقرب من ربع صادرات الحبوب الأوكرانية يمر عبر موانئ نهر الدانوب قبل أن تنسحب روسيا من الاتفاق.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إن الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية في نهر الدانوب تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

وقال مكتب المدعي العام في أوكرانيا في بيان أرسل إلى رويترز إنه يجري تحقيقا حول الهجمات التي تستهدف قطاع الزراعة الأوكراني بوصفها هجمات حرب محتملة.

ويشكل المرور عبر النهر آخر ملاذ لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممر مائي بعدما أعادت روسيا فرض الحصار الفعلي على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وأغلقتها الشهر الماضي.

وتنقل شحنات الحبوب الأوكرانية على صنادل عبر النهر إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لتواصل طريقها إلى وجهاتها بعد ذلك.

وقال فلورين أوزومتوما مدير الملاحة في إدارة نهر الدانوب الرومانية لرويترز “نحاول التعامل مع هذه التكدسات بأفضل ما في وسعنا لتخفيف الازدحام الملاحي في نهر الدانوب”.

وأضاف “سننهي الإجراءات الجمركية لحوالي 30 سفينة في يومين، 12 على الأقل اليوم -إن لم يكن 14- والباقي غدا”.

وقال إن الإدارة أنهت الإجراءات الجمركية لأعداد قياسية من السفن القادمة من الموانئ الداخلية الأوكرانية في مايو أيار ويونيو حزيران، والتي بلغت أكثر من 477 سفينة في الشهر.

وقال مصدران من شركات التأمين إن الهجمات بطائرات مسيرة على ميناء إسماعيل أثرت بالفعل على رغبة اثنتين على الأقل من شركات التأمين في مواصلة توفير الغطاء التأميني للسفن، وأضافا أن الشركتين قررتا تعليق تغطية الشحنات عبر نهر الدانوب مؤقتا.

وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن تغطية مخاطر الحرب لموانئ أوكرانيا التي كانت جزءا من اتفاق تصدير الحبوب السابق جرى تعليقها بالفعل.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية نقلا عن رئيس الوزراء دينيس شميهال أن أوكرانيا ستؤمن على السفن التي تستورد وتصدر البضائع عبر نهر الدانوب وتدرس إمكانية توفير غطاء تأميني للسفن التي تمر عبر “ممر الحبوب”.

ونقلت عن شميهال قوله “نتفهم أنه إذا أغرق الروس أو فجروا أي سفينة تجارية، فإن ذلك سيعقد عملنا بشكل كبير لجذب الشركاء إلى ممر الحبوب”.