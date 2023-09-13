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رومانيا تعلن العثور على شظايا محتملة لطائرة مسيرة على أراضيها

منذ 13 دقيقة
خريطة رومانيا

خريطة رومانيا

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قالت وزارة الدفاع الرومانية (الأربعاء 13-9-2023) إنها عثرت على عناصر لما يحتمل أن تكون طائرة مسيرة على أراضيها وذلك بعد هجمات روسية بطائرات مسيرة على ميناء إسماعيل في جنوب أوكرانيا قرب الحدود الرومانية.

وأدت الهجمات على الموانئ النهرية الأوكرانية، التي تبعد مئات الأمتار فحسب عن حدود رومانيا، إلى تزايد المخاطر الأمنية لحلف شمال الأطلسي الذي يجمع بين أعضائه التزام بالدفاع المشترك.

وفي حال التأكد من الأمر ستكون هذه ثالث مرة يعثر فيها على مثل تلك الشظايا بالأراضي الرومانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “طاقم طائرة هليكوبتر من طراز آي.إيه.آر 330 بوما تابعة للقوات الجوية الرومانية… (عثر) على شظايا لما يحتمل أن تكون طائرة مسيرة تناثرت على مساحة عشرات من الأمتار”.

وأضافت أن الطاقم عثر على الشظايا في محيط بلدتي نوفارول وفيكتوريا في مقاطعة تولتشا.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن خدمات الطوارئ تلقت مكالمات بشأن حالات محتملة لسقوط طائرات مسيرة في المنطقة.

وأضافت أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل عندما تجري فرقها تحقيقات على الأرض.

    المصدر :
  • رويترز

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