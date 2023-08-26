رومانيا.. قتيل و33 إصابة في انفجارين بمحطة وقود

انفجار بمحطة وقود في رومانيا

لقي شخص حتفه وأصيب 33 آخرون في انفجارين بمحطة لغاز البترول المسال في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا ،السبت.

وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ أنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور مما تسبب في عمليات إخلاء وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر.

وأضافت الوكالة أن نحو 25 سيارة إطفاء شاركت في العملية.

وقالت وزارة الصحة إنها عالجت أربعة مصابين بالاختناق جراء الحريق.

وقال رائد عرفات نائب وزير الداخلية والمسؤول عن وحدة الطوارئ للصحفيين إن انفجارا ثانيا وقع في المحطة مساء اليوم مما أدى إلى إصابة 26 من رجال الإطفاء.

وأضاف عرفات أن الفرق لم تتمكن بعد من إخماد الحريق مشيرا إلى وجود احتمال بوقوع المزيد من الانفجارات إذ يشكل خزان وقود ثالث في الموقع مصدرا للخطر.