السبت 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 30 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رومانيا ترصد اختراقا روسياً "محتملا" لمجالها الجوي

منذ 8 دقائق
خريطة رومانيا

خريطة رومانيا

A A A
طباعة المقال

أشارت وزارة الدفاع الرومانية اليوم السبت، أن رادارات الجيش رصدت اختراقا محتملا للمجال الجوي الوطني خلال هجمات بطائرات مسيرة روسية الليلة الماضية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا المجاورة.

وبعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو تموز، بدأت روسيا مهاجمة الموانئ والمستودعات الأوكرانية عبر نهر الدانوب، الطريق البديل الرئيسي للتصدير بالنسبة لكييف. وتقع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي على الجهة المقابلة من النهر.

وقالت وزارة الدفاع في رومانيا إنها عثرت على أجزاء مما يشتبه في أنها طائرات مسيرة روسية على أراضي البلاد في ثلاث وقائع مختلفة هذا الشهر، مما يؤكد المخاطر الأمنية التي يواجهها حلف شمال الأطلسي الذي يلتزم أعضاؤه بالدفاع المشترك.

وأضافت الوزارة “رصد نظام الرادار للمراقبة التابع لجيش رومانيا اختراقا محتملا غير مصرح به للمجال الجوي الوطني مع تسجيل إشارة على الطريق المؤدي إلى بلدة جالاتي”، مشيرة إلى نشر فرق للبحث.

وقالت “حتى الآن لم يتم العثور على أي أجسام سقطت على أراضي بلدنا، وتتواصل عمليات البحث اليوم”.

وأرسلت تنبيهات على الهواتف إلى السكان في مقاطعتي تولجا وجالاتي بمجرد رصد أسراب من الطائرات المسيرة المتجهة إلى أوكرانيا بالقرب من حدود رومانيا.

ويعد تنبيه السكان للاحتماء أحد الإجراءات التي تتخذها رومانيا لتعزيز دفاعاتها منذ العثور على شظايا طائرة مسيرة على أراضيها، بالإضافة إلى زيادة الدوريات ونقاط المراقبة وتوسيع منطقة حظر الطيران على امتداد جزء من الحدود مع أوكرانيا.

وقال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي ورومانيا إنه لا يوجد دليل على أن الضربات الروسية قرب الحدود كانت هجوما متعمدا على رومانيا لكنهم وصفوا الضربات بأنها متهورة ومزعزعة للاستقرار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب - رويترز
فيديو.. ترامب يقلد بايدن ساخرًا
الخطوط الجوية اليمنية
الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن
قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية
بعد اشتعال النار في عبارة.. خفر السواحل الإيطالي ينقذ 177 شخصًا

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد زلزال شعرت به مدن عربيّة اليوم.. كيف علّق العالم الهولندي؟
طقس لبنان
ماذا تخبئ العاصفة "الياس" للبنانيين؟