روما تشهد مظاهرة إحتجاجية تنديداً بالمجازر الاسرائيلية في رفح

شهدت العاصمة الإيطالية روما، أمس الجمعة، مظاهرة احتجاجية حاشدة ضد الهجمات التي تشنها إسرائيل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتجمع حوالي ألفي شخص عند مدخل جامعة سابينزا في روما احتجاجا على هجمات إسرائيل في رفح وغيرها من مناطق قطاع غزة.

وقام الطلاب بنصب خيام وتنظيم فعاليات لدعم فلسطين، وتمدد بعضهم على الأرض أمام الحرم الجامعي محاكين الأحداث التي شهدتها غزة، كما تم تشغيل أصوات القنابل المسجلة خلال قصف غزة عبر مكبرات الصوت، للإشارة إلى معاناة الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون نحو ميدان تيبورتينا، حاملين لافتات تتضمن عبارات تندد بالإبادة الجماعية في غزة وأخرى تطالب بالحرية لفلسطين.

وقال الطالب ريكاردو إنه يشارك في الفعالية للتعبير عن رفضه للإبادة الجماعية، وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإيطالية موقفا ضد الإبادة الجماعية في غزة، وأن تنهي جامعة سابينزا اتفاقياتها مع إسرائيل.

بدورها دعت المتظاهرة ميكيلا إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وإدانتها لأنها ترى نفسها فوق القانون.

وقالت ميكيلا إنه لو كان هذا الوضع يتعلق بأي بلد آخر لكان تعرض للمقاطعة الدولية من جميع الحكومات والمنظمات الدولية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.​