الأربعاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رويترز/إبسوس: ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والأخير يتقدم في الديمقراطية

منذ 28 ثانية
A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن “الناخبين الأمريكيين يرون أن دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري هو الاختيار الأفضل للاقتصاد لكنهم يفضلون نهج منافسه جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي للحفاظ على الديمقراطية”.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، حالة من الانقسام بين الناخبين حول نهج ترامب وبايدن تجاه تحديين اثنين اعتبرهما المشاركون في الاستطلاع الأبرز في الولايات المتحدة، وذلك قبل أقل من خمسة أشهر على انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وازداد تأييد المشاركين في الاستطلاع لبايدن على نحو طفيف إلى 37 بالمئة من 36 بالمئة في مايو أيار.

ويخشى العديد من الديمقراطيين أن يتأثر بايدن (81 عاما) بمخاوف الناخبين تجاه عمره، وهو أكبر من تولى منصب الرئيس الأمريكي، وكذلك لعدم الرضا داخل الحزب تجاه دعمه لحرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبسؤالهم حول من لديه النهج الأفضل تجاه الاقتصاد، وهي القضية الأهم التي تشغل المشاركين، اختار 43 بالمئة منهم دونالد ترامب مقابل 37 بالمئة فضلوا جو بايدن.

وكان للرئيس الحالي أفضلية على ترامب فيما يخص الاستجابة للتطرف السياسي والتهديدات للديمقراطية، وهو الشاغل الثاني الرئيسي للمشاركين في الاستطلاع، إذ حصل على 39 بالمئة مقابل 33 بالمئة للمرشح الجمهوري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

"ناسداك" يرتفع عند الإغلاق مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا و"داو جونز" ينخفض
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
"في ظل عدم إمكانية القضاء عليها كفكرة".. إسرائيل تتحدث عن بديل لحماس في غزة
الرئيس الكيني وليام روتو
الرئيس الكيني يتعهّد بـ"اتّخاذ موقف متشدد ضد العنف والفوضى".. اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟
جواز السفر الألماني
خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
مطار رفيق الحريري الدولي
أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار