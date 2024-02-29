رويترز: ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في فبراير مع تعافي إنتاج ليبيا

كشف مسح أجرته وكالة رويترز اليوم الخميس ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في فبراير شباط إذ عوض تعافي الإنتاج الليبي تأثير تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أعضاء آخرين في إطار اتفاق لمجموعة أوبك+.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يوميا مقارنة مع يناير كانون الثاني. وارتفع إنتاج ليبيا 150 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وكان أظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء الماضي، أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في فبراير/شباط مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.97 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن يناير/كانون الثاني.