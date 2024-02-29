الخميس 19 شعبان 1445 ﻫ - 29 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رويترز: ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في فبراير مع تعافي إنتاج ليبيا

منذ 20 دقيقة
أوبك

أوبك

A A A
طباعة المقال

كشف مسح أجرته وكالة رويترز اليوم الخميس ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في فبراير شباط إذ عوض تعافي الإنتاج الليبي تأثير تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أعضاء آخرين في إطار اتفاق لمجموعة أوبك+.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يوميا مقارنة مع يناير كانون الثاني. وارتفع إنتاج ليبيا 150 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وكان أظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء الماضي، أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في فبراير/شباط مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.97 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن يناير/كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
روسيا تحث الفلسطينيين على الوحدة في محادثات موسكو
ضربات إسرائيلية في محيط دمشق للمرة الثانية خلال ساعات
لويد أوستن
غزة تحت النار
أوستن: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أمريكا قلقة.. الجيش الإسرائيلي يتحضر لتوغل بري في لبنان في هذا التاريخ!
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!