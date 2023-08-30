رويترز: الإتصال بالإنترنت عاد فيما يبدو في الغابون

قال مراسل لرويترز إن الاتصال بالإنترنت عاد فيما يبدو في الغابون الأربعاء، بعد ساعات من إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.

وتصاعد التوتر وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت السبت، وسعى الرئيس علي بونغو من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاما فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.

وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.

هذ وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني توليها السلطة كما وإلغاء النتائج المعلنة للتو للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ونقلت وكالات الأنباء أن ممثلين عن الجيش أعلنوا عبر التلفزيون الوطني الانقلاب مباشرة بعد أن أعلن المركز الانتخابي لولاية غابون أن الرئيس الحالي للبلاد، علي بن بونغو أونديمبا، أعيد انتخابه لولاية ثالثة حسب نتائج الانتخابات، وحصل على 64.2% من الأصوات.