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رويترز: الاتحاد الأوروبي يقترح فرض رسوم على الحبوب من روسيا وروسيا البيضاء

منذ 20 دقيقة
القمح

القمح

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كشفت مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الثلاثاء 19 /آذار/مارس الجاري، أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب من روسيا وروسيا البيضاء.

وستطبق الرسوم الجمركية على الحبوب المقرر استخدامها في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا، إلا أن المصادر أوضحت أنها لن تطبق على الحبوب التي تعبر التكتل إلى دول أخرى حتى لا تقوض الأمن الغذائي في أماكن أخرى.

وقدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية شباط/فبراير الماضي صادرات الحبوب الروسية في موسم 2023/24 بنحو 65 مليون طن.

وبحسب رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي، فإن صادرات الحبوب الروسية هذا الموسم قد تصل إلى 70 مليون طن إذا وافقت الحكومة على زيادة حصة التصدير بمقدار أربعة ملايين طن.

وأضاف أن الصادرات حتى الآن سجلت رقما قياسيا بلغ 47 مليون طن.

    المصدر :
  • رويترز

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