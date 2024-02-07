رويترز: التضخم في مصر قد يرتفع لهذا السبب!

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، أن التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير/كانون الثاني بسبب تأثير‭ ‬أساس إيجابي، لكن التضخم قد يرتفع مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدماً في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه.

وتأثير الأساس أو القاعدة هو المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5 بالمئة في يناير كانون الثاني من 33.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وفقا لمتوسط ​​توقعات 18 محللا شملهم الاستطلاع.

ويشهد التضخم انخفاضا مطردا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وكتب ألين سانديب من نعيم للسمسرة في مذكرة “نتوقع أن ينخفض ​​التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلكين في المدن) أكثر، مدعوما فحسب من تأثير أساس سنوي إيجابي (يبلغ -5.4 بالمئة)، لكن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم الشهري”.

ورفعت الحكومة في يناير كانون الثاني أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) بما يصل إلى 20 بالمئة، وخدمات الإنترنت بما يصل إلى 33 بالمئة، وأسعار الكهرباء بما صل إلى 26 بالمئة.

وقال محللون إن من المتوقع أن تشهد مصر عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه مثلما هو متوقع على نطاق واسع.

وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس يقول “توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة بشدة، وستتوقف إلى حد بعيد على مدى أي خفض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.

وثبتت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس آذار لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.