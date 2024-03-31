رويترز: الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة يترك منصبه

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) المملوكة للدولة اليوم الأحد 3 آذار /مارس الجاري، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الرئيس التنفيذي وليد البدر الذي قاد الشركة منذ عام 2021 ترك منصبه.

ولم يتضح على الفور من سيحل محل البدر في هذا المنصب.

وفي عهد البدر، بدأت الشركة في تشغيل مصفاة الزور العملاقة في أواخر عام 2022، وأصبحت الكويت مصدرا رئيسيا للمنتجات المكررة لا سيما زيت الوقود منخفض الكبريت المستخدم في الشحن.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات كبلر أن صادرات النفط الكويتية سجلت مستوى قياسيا بلغ حوالي 720 ألف طن (158 ألف برميل يوميا) في فبراير شباط.

البدر، وهو من المخضرمين في قطاع الطاقة الكويتي، شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية التي غادرها في عام 2022.