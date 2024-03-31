الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رويترز: الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة يترك منصبه

منذ 59 دقيقة
الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد الدر

الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد الدر

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) المملوكة للدولة اليوم الأحد 3 آذار /مارس الجاري، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الرئيس التنفيذي وليد البدر الذي قاد الشركة منذ عام 2021 ترك منصبه.

ولم يتضح على الفور من سيحل محل البدر في هذا المنصب.

وفي عهد البدر، بدأت الشركة في تشغيل مصفاة الزور العملاقة في أواخر عام 2022، وأصبحت الكويت مصدرا رئيسيا للمنتجات المكررة لا سيما زيت الوقود منخفض الكبريت المستخدم في الشحن.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات كبلر أن صادرات النفط الكويتية سجلت مستوى قياسيا بلغ حوالي 720 ألف طن (158 ألف برميل يوميا) في فبراير شباط.

البدر، وهو من المخضرمين في قطاع الطاقة الكويتي، شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية التي غادرها في عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة النفط العراقية
للاستثمار في الغاز.. العراق يوقع مذكرة تفاهم مع سيمنز وشلمبرجير
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل
غزة تحت النار
رئيس كوبا يطالب المجتمع الدولي بعدم الخشية من إدانة الإبادة في غزة
مشهد لتكدس الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة (الأناضول)
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي يبرر قصف مستشفى بغزة.. "استهدفنا مركز لقيادة الجهاد الإسلامي"

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
عناصر من جهاز أمن الدولة
نائب يهاجم جهاز أمن الدولة.. مليشيا تساهم في ضرب هيبة الدولة!
جنود إسرائيليون
غزة تحت النار
ضابط إسرائيلي يعترف: أطلقت النار على زملائي وهذا هو السبب!