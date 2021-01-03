رويترز: المشتبه به في تفجير ناشفيل كان يؤمن بوجود سحالي بشرية

أفادت القناة الإخبارية الخامسة في ناشفيل، يوم السبت، بأن رجلا يعرف المشبته به تلقى طردا في يوم رأس السنة، مختوما بالبريد قبل يومين من الانفجار، يحتوي على ما لا يقل عن 9 صفحات مطبوعة ومحرك أقراص صغير، وقام الرجل بتسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشف التحقيق الفيدرالي في التفجير الذي وقع في مدينة ناشفيل الأمريكية، صباح يوم عيد الميلاد، عن أدلة تشير إلى أن المفجر المشتبه به كان يعتقد بوجود كائنات فضائية وسحالي بشرية.

وقالت القناة الخامسة، إنه على الرغم من أن الطرد لا يحتوي على عنوان، إلا أن محتويات الرسالة أشارت إلى نظريات مؤامرة مختلفة، بما في ذلك أن الفضائيين شنوا هجمات على الأرض، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون من وارنر (المشتبه به).

وأكد مصدر رفيع المستوى في سلطة إنفاذ القانون الأمريكية لوكالة “رويترز”، والتي ذكرت في تقريرها أن كتابات وارنر تشير إلى أنه يعتقد أن الزواحف والسحالي المتنكرة في شكل بشر يسيطرون على الأرض ويغيرون الحمض النووي البشري.

وبحث ضباط إنفاذ القانون الفيدراليون والمحليون في أسباب قيام المشتبه به أنتوني كيو وارنر، البالغ من العمر 63 عاما، والذي توفي منتحرا في الانفجار، بتفجير القنبلة أثناء وجوده داخل منزله في 25 ديسمبر/ كانون الأول في وسط ناشفيل، أكبر مدينة في ولاية تينيسي.

وقال جيسون باك الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان “نحن على علم بأن المشتبه به أرسل مواد تتبنى وجهات نظره إلى العديد من معارفه في جميع أنحاء البلاد”، ودعا أي شخص تلقى مثل هذه الطرود للاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي.