رويترز: الممثلة التجارية الأمريكية تستبعد اتفاقا حول تسوية المنازعات بمنظمة التجارة هذا الأسبوع

استبعدت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي اليوم الأربعاء 28 شباط/فبراير الجاري التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح الاستئناف بنظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع لكنها قالت إن مفاوضات المنظمة بشأن الأمر إيجابية وتظهر بعض التقدم.

وأضافت تاي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي أن المفاوضات بشأن تسوية المنازعات ستستمر لبحث “قضايا أصعب بكثير” بعد انتهاء المؤتمر في وقت لاحق من الأسبوع.

وتعثر نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لسنوات لأن الولايات المتحدة تمنع تعيين قضاة جدد في جهاز الاستئناف. وتقول واشنطن إن الجهاز تخطى سلطاته من خلال وضع قواعد تجارية جديدة فعلية.

وقد أدى عدم وجود جهاز استئناف إلى ترك نزاعات تجارية بمليارات الدولارات دون حل، ويعتبر العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن عودته لوظيفته هدف رئيسي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وعندما طلب منها وصف الأجواء السائدة في جلسة المفاوضات بشأن تسوية المنازعات، قالت تاي إنها “إيجابية وتعاونية وبناءة وحصيفة. وأمامنا المزيد من العمل لنقوم به.”

ورفضت تاي الاتهامات الموجهة لواشنطن بأن موقفها حيال تسوية النزاعات أصاب منظمة التجارة العالمية بالشلل، لكنها قالت إن قضية إصلاح آلية الاستئناف لا تزال صعبة.

وأردفت “هناك مجموعة أخرى من القضايا التي ستكون أصعب وتستغرق وقتا أطول لمعالجتها، مثل ما يتعين فعله بآلية الاستئناف هذه وكيف تكون هناك آلية للمراجعة لا تكرر مشاكل هيئة الاستئناف التي سبقتها”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)