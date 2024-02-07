رويترز تكشف تفاصيل المقترح الذي قدمته حماس لوقف النار في غزة

مشاهد من القصف على غزة

كشفت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، عن تفاصيل المقترح الذي قدّمته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر في غزة منذ أربعة أشهر.

وجاء في المقترح الذي اطلعت عليه رويترز أن الهدف هو وقف العمليات العسكرية وإنهاء التصعيد بشكل مستدام وتبادل الرهائن والسجناء وإنهاء حصار إسرائيل لغزة والسماح للسكان النازحين بالعودة إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية.

وفيما يلي تفاصيل المقترح:

الأيام الخمسة والأربعون الأولى:

– وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيدا خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة.

– الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاما غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى.

! الإفراج عن الفلسطينيات والأطفال وكبار السن والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

– الاتفاق على الإفراج عن 1500 سجين فلسطيني منهم 500 تختارهم حماس ممن حُكم عليهم بفترات سجن طويلة أو السجن مدى الحياة.

– زيادة المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من الأمم المتحدة ووكالاتها.

الأيام الخمسة والأربعون الثانية:

– يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية.

– الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين.

– استمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى في غزة.

– خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة.

– بدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملا.



الأيام الخمسة والأربعون الثالثة:

– تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول إليهم والتعرّف عليهم.

– استمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقا لما يتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.