رويترز تنفي علمها مسبقا بهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

نفت مؤسسة رويترز الدولية للأنباء، الخميس، في بيان أي تلميح إلى أنها كانت على علم مسبق بالهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مدنيين وجنود إسرائيليين في السابع من أكتوبر تشرين الأول. جاء ذلك ردا على تقرير لمنظمة أونست ريبورتينج.

قالت رويترز “نحن على علم بتقرير منظمة أونست ريبورتينج والاتهامات الموجهة لاثنين من المصورين المستقلين ساهما في تغطية رويترز لهجوم السابع من أكتوبر”.

وأضافت “تنفي رويترز بشكل قاطع أنها كانت على علم مسبق بالهجوم أو أنها وضعت صحفيين مع حماس في السابع من أكتوبر”.

وأردفت “حصلت رويترز على صور من مصورين مستقلين اثنين يقيمان في غزة وكانا على الحدود في صباح يوم السابع من أكتوبر، ولم تكن لها علاقة سابقة بهما. والصور التي نشرتها رويترز التقطت بعد ساعتين من إطلاق حماس صواريخ على جنوب إسرائيل وبعد أكثر من 45 دقيقة من إعلان إسرائيل أن مسلحين عبروا الحدود”.

وقالت “لم يكن صحفيو رويترز موجودين على الأرض في المواقع التي أشار لها تقرير أونست ريبورتينج”.