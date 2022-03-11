رويترز: زعيم داعش الجديد هو شقيق البغدادي

كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصدر أمني غربي، الجمعة، أن الزعيم الجديد الذي عينه تنظيم الدولة الإسلامية، الخميس، هو شقيق الزعيم الأول للتنظيم أبو بكر البغدادي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الرجل الذي خلف البغدادي بدوره في عام 2019 وأصبح ثاني من يُسمَّى بالخليفة للتنظيم.

في هذا الاطار، أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة ويترز، الجمعة، بأن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري، وهو عراقي والشقيق الأكبر للبغدادي.

بدوره، أكد مسؤول أمني غربي أن الرجلين شقيقان لكنه لم يحدد أيهما أكبر. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الحيثية، منذ إعلان داعش عن زعيمه الجديد.

ولا يُعرف الكثير عن البدري، لكنه ينحدر من دائرة قريبة من الجهاديين العراقيين الغامضين الذين ظهروا في أعقاب التدخل الأميركي عام 2003.

وفيما قال “البدري متطرف انضم إلى الجماعات الجهادية السلفية عام 2003 وكان معروفًا بمرافقته دائمًا للبغدادي كمرافق شخصي ومستشار شرعي إسلامي”، لفت أحد المسؤولين الامنيين الى ان البدري كان منذ فترة طويلة رئيسا لمجلس شورى داعش، وهي جماعة قيادية توجه الاستراتيجية وتقرر “الخلافة” عند مقتل “الخليفة” أو أسره.

وذكر التسجيل الصوتي الذي أعلن عن الزعيم الجديد أن القرشي عينه خلفا له قبل وفاته.

ويشير لقب “القرشي”، إلى أن البدري مثل شقيقه وسلفه، يُعتقد أنه يتبع نسبه من النبي محمد، مما يمنحه نفوذًا دينيًا بين رفاقه الجهاديين، في حين أشار مسؤولون أمنيون ومحللون عراقيون الى ان الزعيم الجديد سيواصل محاولة شن هجمات في جميع أنحاء العراق وسوريا وقد تكون لديه رؤيته الخاصة لكيفية تنفيذ تلك الهجمات.

تهديد أمني جديد

الى ذلك، أعلن مسؤول أمني عراقي تحدث لرويترز، الجمعة، ان البدري تحرك مؤخرا عبر الحدود من سوريا حيث كان متحصنا ودخل العراق.

وسيرث البدري السيطرة على الموارد المالية المهمة، وفقًا لتقرير كتب في ديسمبر من قبل فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة.

وقال التقرير إن “التقديرات الأخيرة … قدرت احتياطيات الجماعة بين 25 و 50 مليون دولار” لكنها أضافت أن الدولة الإسلامية تنفق أكثر مما تكسب معتمدة على “الابتزاز والنهب والخطف طلبا للفدية”.