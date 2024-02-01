رويترز - فقراء غزة يصلحون أحذية أبلاها طول الفرار

في زمن الحرب وعزلة سكان قطاع غزة ونزوحهم من منازلهم مرات في شهور قليلة بسبب القصف، ومع شح السلع وقلة ما يرد من جديد منها، يجد الإسكافيون من العمل ما يشغل كامل وقتهم في إصلاح الأحذية للأشخاص غير القادرين على التغيير.

وتندر الأحذية الجديدة في غزة، وأدت الظروف الصعبة إلى ارتفاع الأسعار ولم تبق على مال إلا في جيوب عدد صغير من السكان القادرين على شراء المعروض القليل.

وتبلى الأخذية سريعا بسبب الخوض في وحل الشتاء وفوق الأنقاض في القطاع الذي دمره القصف، وبعد أن انسدت معظم الطرق أمام السيارات بسبب الدمار ونتيجة شح البنزين.

وقال أحمد حبوش بينما كان الإسكافي أحمد حتحوت يقوم بإصلاح نعاله “نزحنا أول حاجة على خان يونس وقعدنا فترة بخان يونس وطلعنا من غزة مشي (سيرا على الأقدام) من غير ما نحمل أي شيء معانا لا ثياب ولا أواعي حتى، الله يعزك، الشبشب ما في… ونزحنا كمان مرة هنا في رفح وقدرنا نجيب شبشب قديم لأن الشباشب الجديدة اليوم مش موجودة ولو اتوفر شبشب بيكون بتلات أضعاف سعره القديم”.

وكان حبوش قد اشترى زوجا من النعال المستعملة لأن الجديد منها كان باهظ الثمن، فأخذهما ليصلحهما في كشك حتحوت على جانب الطريق وهو عبارة عن كرسي وطاولة صغيرة تحت غطاء من البلاستيك.

وقال حتحوت‭‭” ‬‬كنا قبل الحرب نشتغل شغل ضعيف اليوم نشتغل كتير لأن الناس ما في سيولة معها تشتري جديد. الجديد الذي كان حقه (ثمنه) 15 شيقل اليوم حقه 80 شيقل… الناس وضعها سيء والاقتصاد اللي بيخش… بيدخل قليل جدا جدا”.

وبدأت الحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 240 رهينة. وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في نفس اليوم أدى إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص.

ويعمل حتحوت وإسكافيون آخرون على جانب الطرق بدون كهرباء مستخدمين أدوات يدوية وغراء لإصلاح الأحذية المختلفة مقابل مبالغ صغيرة.

وقال حتحوت “اليوم الصندل بيجيب لك إياه الزبون يعني كله مقطع بنحاول نخدمه قدر المستطاع ان نصلح له إياه… والخياطة نظام إبرة عادية ونظام مخرز”.

بالنسبة لأم وديث أبو عسر، كان من المهم جدا أن تجد أي أحذية حتى لو كانت غير ملائمة لأطفالها في الشوارع الموحلة في مدن الخيام الجديدة في رفح، موطن عائلتها ومئات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين.

وكان الأطفال قد مشوا حفاة بعد أن ضاقت عليهم أحذيتهم القديمة أو بليت أثناء فرارهم الفوضوي من القصف الإسرائيلي، لكنها تمكنت من العثور على بعض النعال القديمة التي تمكن الإسكافيون من إصلاحها.

وقالت “أهل الخير أعطوني ملابس وأواعي (ملابس) لأولادي والشباشب كانت مهرية (ممزقة) شوية لكن مشيت حالي بيهم يعدوا ولادي من القزاوز (الزجاج) والغرين (الوحل)… ابني هذا كان بيقع ع الطريق وكانوا يمشونا على طينة وعلى قزاز الواحد مش عارف يوصف ولا يحكي اللي احنا كنا فيه ونمنا في المطر قضينا طول الليل في المطر ولا اشيء ولادي حافيين وانا كمان حافية لكن أهل الخير عطونا”.