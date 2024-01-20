رويترز: قادة بالحرس الثوري وحزب الله يوجهون هجمات الحوثيين

نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية وإيرانية أن قادة بالحرس الثوري وحزب الله موجودون باليمن لتوجيه هجمات الحوثيين على السفن.

وأشارت المصادر إلى أن طهران كثفت إمدادات الأسلحة للحوثيين بعد بدء الحرب في غزة.

وأكدت قيام طهران بتقديم مسيّرات متطورة للحوثيين، وصواريخ مضادة للسفن وأخرى دقيقة، موضحة أن مستشاري الحرس الثوري يقدمون بيانات ودعما لتحديد هُوية السفن المتجهة لإسرائيل.

الغارات الأمريكية مستمرة

في سياق متصل، قال الجيش الأمريكي أمس الجمعة على موقع إكس إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات استهدفت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر ومجهزة للإطلاق.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس “رصدت القوات الأمريكية الصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وخلصت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبالتالي قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس”.

وهذه الواقعة هذ الأحدث وسط تنامي التوتر في البحر الأحمر الذي تسبب في اضطراب التجارة العالمية وإثارة مخاوف من تعثر الإمدادات. وذكرت القيادة المركزية أنها وقعت في حوالي الساعة 6:45 مساء بتوقيت اليمن.

وأدت هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر ومحيطه على مدى الأسابيع الماضية إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت مخاوف القوى العالمية من تصعيد الحرب في غزة.

ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في اليمن إن الهجمات تضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجوم إسرائيلي في غزة.

ومنذ الأسبوع الماضي نفذت الولايات المتحدة هجمات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، وأعادت الجماعة المسلحة إلى قائمة الجماعات “الإرهابية”.

وقال الرئيس جو بايدن يوم الخميس إن الضربات الجوية ستستمر، على الرغم من أنه أقر بأنها ربما لا توقف هجمات الحوثيين.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الهجوم كان رابع ضربة استباقية للجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية ضد منصات صواريخ كانت معدة للإطلاق.

وأضاف كيربي “أود أن أؤكد مجددا أن هذه الأفعال تمت دفاعا عن النفس، لكنها تسهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن البحرية وأيضا … للشحن التجاري”.

وذكر الجيش الأمريكي أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الخميس، لكن الصاروخين سقطا بالقرب من السفينة ولم يسفرا عن إصابات أو أضرار.