رويترز: 50 مدنياً قتلوا على يد جنود أثيوبيين الأسبوع الماضي

قتل أكثر من 50 مدنياً الأسبوع الماضي على يد جنود أثيوبيين في بلدة بمنطقة أمهرة في أثناء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بعد خوضهم قتالا مع جماعة محلية مسلحة، وفقاً لشهادات حصلت عليها رويترز من ثلاثة سكان.

وعمليات القتل التي شهدتها بلدة ميراوي هي على ما يبدو من بين أدمى الحوادث في الحرب التي اندلعت في يوليو تموز الماضي بين الجيش وجماعة فانو المسلحة. وذكرت الأمم المتحدة في تقارير العام الماضي أن هذه الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

ولم يرد متحدثون باسم الجيش والحكومة الإثيوبية وإدارة منطقة أمهرة على طلبات للتعليق حتى الآن على عمليات القتل التي وردت تقارير بشأنها في بلدة ميراوي.

وقال ثلاثة سكان ومقاتل من جماعة فانو شارك في القتال إن عمليات القتل جاءت بعد اشتباكات بين الجيش والجماعة المسلحة يوم الاثنين.

ورفض الجميع الكشف عن هويتهم بسبب خوفهم من الانتقام. ولم يتسن لرويترز التحقق من رواياتهم من مصادر مستقلة.