رويترز: كندا تستأنف تصدير أسلحة لتركيا بعد الموافقة على انضمام السويد لحلف الأطلسي

استأنفت كندا تصدير أسلحة لتركيا بعد الموافقة على انضمام السويد لحلف الأطلسي.

وقال مصدران لوكالة رويترز؛ إن كندا وتركيا توصلتا إلى اتفاق لاستئناف تصدير أوتاوا مكونات طائرات مسيرة إلى أنقرة نظير مزيد من الشفافية حول استخدامها تلك المكونات.

وأشار المصدران إلى أن الإجراء جاء بعد إتمام تركيا تصديقها على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت أنقرة وافقت مؤخرا على انضمام السويد لحلف اﻷطلسي.

وكانت الحكومة الليبرالية قد فرضت تعليقاً على الموافقة على تصاريح التصدير في الخريف الماضي بعد أن شنت القوات التركية هجوماً على شمال سوريا.

وقال تشارلز ماري ماتي، نائب مدير قسم مراقبة الصادرات في الشؤون العالمية في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تم تعليق الموافقات “حتى إشعار آخر”.

وكانت تركيا على قائمة الحكومة الكندية للدول “الموثوق بها”، حيث يمكن لمقاولي الدفاع الكنديين القيام بأعمال تجارية بأمان وبيع أسلحة متطورة. إلا أن الإخطار الجديد يوضح أن بعض البنود العسكرية ستُرفض لتركيا. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للشركات التي تمتلك هذه السلع أن تكلف نفسها عناء التقدم بطلب للحصول على إذن لبيعها إلى تركيا.