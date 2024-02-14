رياح عاتية في فكتوريا الأسترالية تُدمر خطوط الكهرباء وتُشعل الحرائق

يعيش مئات الآلاف من السكان في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا الأسترالية بدون كهرباء، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، بعد أن أدى الطقس العاصف إلى تدمير خطوط نقل الكهرباء وإشعال حرائق في الغابات تسببت في إصابة خمسة من رجال الإطفاء.

وأسقطت الرياح القوية أمس الثلاثاء خطوط نقل الكهرباء، ما أدى إلى تعطيل المولدات في محطة لوي يانج إيه للكهرباء التابعة لشركة إيه.جي.إل وأثر الانقطاع على نصف مليون عقار، وهو أحد أكبر الانقطاعات في تاريخ فيكتوريا.

وقالت جاسينتا آلان رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا للصحفيين إن نحو 220 ألف منزل أو شركة ما زالت بدون كهرباء صباح اليوم الأربعاء.

وقالت شركة إيه.جي.إل إن وحدتين في محطة الكهرباء عادتا إلى العمل بينما يمكن عودة الوحدتين المتبقيتين للعمل خلال 24 ساعة. وقالت شركة …