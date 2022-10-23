رياح مدمرة.. الإعصار روزلين يضرب ساحل المكسيك على المحيط الهادي

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار روزلين وصل إلى اليابسة في ولاية ناياريت المكسيكية على ساحل المحيط الهادي صباح اليوم الأحد، تصاحبه رياح قوية وأمطار غزيرة.

وقال المركز إن روزلين، الذي جرى خفض تصنيفه من الفئة الرابعة إلى الثالثة أمس السبت، ضرب الساحل في الساعة 1120 بتوقيت جرينتش بالقرب من سانتا كروز في شمال ناياريت، وهي ولاية تشتهر بشواطئها السياحية الجذابة.

وذكر المركز أن الإعصار جلب رياحا بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة تقريبا، على الرغم أنه من المتوقع أن تتباطأ سريعا مع تنقله فوق منطقة غرب وسط المكسيك على مدار اليوم.

وفتحت السلطات المكسيكية ملاجئ طارئة على طول المناطق الساحلية لنياريت وولاية خاليسكو المجاورة، وطلبت من الناس توخي الحذر حتى في حالات الهدوء خلال مرور العاصفة، والبقاء داخل المنازل حتى يعلن المسؤولون انتهاء الخطر.