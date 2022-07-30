ريتشارد مور: روسيا "تخور قواها" في هجومها على أوكرانيا

قال ريتشارد مور مدير جهاز المخابرات الخارجية البريطانية (إم.آي 6) في تعليق مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي السبت إن روسيا “تخور قواها” في هجومها على أوكرانيا.

وكتب مور هذا التعليق فوق تغريدة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق على تويتر وصفت فيها الحكومة الروسية بأنها “تزداد يأسا” خاصة وأنها فقدت آلاف الجنود في غزوها لأوكرانيا.

هذا وفي وقت سابق قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن روسيا تعتزم تفكيك أوكرانيا “ومسحها من خريطة العالم بالكامل”.

وأخبرت ليندا توماس- غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تشهد دلائل متزايدة على أن روسيا تضع الأساس لمحاولة ضم جميع المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك ومناطق خيرسون وزابورجيا، بما في ذلك عن طريق تعيين “مسؤولين غير شرعيين بالوكالة في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، بهدف إجراء استفتاءات زائفة أو مرسوم للانضمام إلى روسيا”.

وقالت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “صرح حتى أن هذا هو هدف الحرب لروسيا”.