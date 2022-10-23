ريشي سوناك: أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل

أكد وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك الأحد، أنه سيرشح نفسه ليحل محل ليز تراس في منصب رئيس الوزراء.

وكتب على تويتر “بريطانيا دولة عظيمة لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة.

“لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل”.

فيما يواجه حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا انقساماً تاريخياً لم يعهده من قبل بتلك الحدة، يبدو أن العديد من قياداته حثت كلا من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ومستشاره السابق أيضا ريشي سوناك على إبرام صفقة تجنب البلاد “حرباً أهلية” بين المحافظين.

فقد أجرى كل من جونسون وسوناك محادثات ماراثونية، السبت، امتدت لـ 11 ساعة، بعدما أعلن حلفاء رئيس الوزراء السابق أنه حاز على الـ 100 صوت اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من التنافس على قيادة الحزب وترؤس الحكومة، إثر استقالة ليز تراس، بحسب ما نقلت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، الأحد.

إذ أفادت المعلومات بأن أنصار جونسون ضغطوا على مؤيدي سوناك وبيني موردونت “الوزيرة السابقة التي لم تحز حتى الآن على 100 صوت الضرورية لضمان انتقالها إلى المرحلة الثانية من السباق الانتخابي”، من أجل تغيير بوصلة دعمهم، وبالتالي كسب التأييد الكافي لإثبات قدرته على توحيد الحزب.