ريشي سوناك: صافي أعداد المهاجرين في بريطانيا كبير جداً ويجب "تخفيضه"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين إن سوناك يعتقد أن صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا مرتفع جدا ويجب خفضه “بشكل كبير”.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى بريطانيا بلغ مستوى قياسيا عند 745 ألفا العام الماضي وظل عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين، مما يضع ضغوطا سياسية على سوناك للعمل على تقليص هذه الأعداد في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وقال المتحدث “نعتقد أن الأعداد مرتفعة جدا، ويجب خفضها بشكل كبير وفي الأجل القصير”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الأسبوع الماضي، إن هناك كثيراً يجب القيام به من أجل خفض صافي حجم الهجرة، بعد أن أدت الأرقام القياسية التي سُجِّلت، إلى قيام نواب البرلمان من حزب المحافظين بزيادة الضغط عليه لاتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.

وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، وسويلا برافرمان التي أقيلت مؤخراً من منصب وزيرة الداخلية، وشخصيات أخرى من يمين الحزب، استغلوا الأرقام الواردة، وحثوا رئيس الوزراء على احترام تعهد البيان الصادر في عام 2019، بخفض الأعداد الإجمالية للمهاجرين.

وتشير البيانات إلى أن مستويات الهجرة أعلى بـ3 مرات مما كانت عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.