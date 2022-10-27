ريشي سوناك لن يحضر قمة المناخ في مصر للتركيز على القضايا الداخلية

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (الخميس 27-10-2022) إنه لن يحضر قمة المناخ (كوب 27) التي تبدأ في مصر الشهر المقبل للتركيز على القضايا المحلية.

وأصبح سوناك رئيسا للوزراء يوم الاثنين، وأرجأ إصدار بيان مالي إلى 17 نوفمبر تشرين الثاني، إذ يتطلع إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة واستعادة المصداقية التي تضررت خلال الفترة القصيرة التي قضتها سلفه ليز تراس في السلطة.

وقال متحدث من رئاسة الوزراء في دانينج ستريت “من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القمة في مصر بسبب التزامات داخلية ملحة أخرى، بما في ذلك الاستعدادات لبيان الخريف”.

وأضاف “سيكون للمملكة المتحدة تمثيل كامل بوزراء كبار آخرين، وكذلك مسؤول المناخ البريطاني ألوك شارما”.

يشار إلى أن قمة المناخ هي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.