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ريفلين: زيارة الوفد الإماراتي تشكل “خطوة نحو عصر جديد بالشرق الأوسط”

منذ 4 دقائق
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين

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قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الثلاثاء، أن زيارة الوفد حكومي الإماراتي إلى تل أبيب ، تعتبر “خطوة نحو عصر جديد بالشرق الأوسط”.

وغرد ريفلين باللغة العربية: “هبوط طائرة الاتحاد في مطار بن غوريون والاتفاقيات التي وُقعّت اليوم مع وزراء المالية والاقتصاد الإماراتيين، تُشكل خطوة نحو عصر جديد في الشرق الأوسط، عصر السلام”.

وأضاف: “نسأل الله المزيد من هذه الإنجازات، وأن ننعم بحياة سلام وتعاون مع جيراننا في المنطقة. أهلا بكم في إسرائيل”.

ونشر ريفلين ذات التغريدة باللغة العبرية، وأرفقها بالعلمين الإسرائيلي والإماراتي.

ووصل وفد حكومي إماراتي، اليوم، إلى إسرائيل ووقع 4 اتفاقيات مع نظرائه من الوزراء الإسرائيليين.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعد حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

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