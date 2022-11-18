‏"رُصدوا في داعش"... اتهامات لكييف بتجنيد مرتزقة و"جنود حظ" ‏للمشاركة بالمعارك

مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوماً جديداً من التصعيد، قامت وحدات من الجيش الروسي بضرب أماكن تمركز القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة والذخيرة، فيما تحاول كييف استعادة أراضيها التي سيطرت عليها موسكو بدعم غربي.
في هذا المجال، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة من أوكرانيا.
وقال زيلينسكي إنه “في الوقت الراهن، بات أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء، وخصوصاً في العاصمة كييف”.
ميدانياً، أفاد الجيش الأوكراني بسقوط عدد من الصواريخ الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا، فيما يستمر القتال العنيف في دونيتسك شرق أوكرانيا. وأضاف الجيش الأوكراني في بيان أن الجيش الروسي يقوم بتحركات واسعة ونشطة في الفترة الأخيرة في شرق أوكرانيا.
يأتي ذلك فيما أعلن ليونيد باشنيك، رئيس لوغانسك الانفصالية، أن عدد المرتزقة الأجانب التي تقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية آخذ في الازدياد مما يساعد الجيش الأوكراني على تجديد احتياطياته.
وأضاف باشنيك أن المواجهة مع الجيش الأوكراني كان من الممكن أن تنتهي منذ وقت طويل لولا وجود هذه الاحتياطات من أعداد المرتزقة.
وفي وقت سابق صرح أندري ماروتشكو، الضابط بقوات الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الانفصالية، أن المرتزقة الأجانب يشكلون 100% من بعض الوحدات الأوكرانية وأن هذا الرقم يتغير باستمرار.
وأشار إلى أن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف هم مواطنون من دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الناتو وما أسماهم بـ”جنود الحظ” الذين تم رصدهم في منظمات إرهابية مثل “داعش”.