مسؤول أمني روسي يناقش توترات الشرق الأوسط مع إسرائيل

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الاثنين أن نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي ناقش التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.

ونقلت الوكالة عن مجلس الأمن الروسي قوله إن باتروشيف أشار إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس لمنع تصعيد الصراع.

وقال الكرملين في وقت سابق من الاثنين إنه يشعر بقلق بالغ بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وفيما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله لنظيره البريطاني إن إيران لا تريد زيادة التوترات لكنها سترد بشكل فوري وبقوة أكبر من ذي قبل إذا ردت إسرائيل بعمل انتقامي.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في ساعة متأخرة من يوم السبت ردا على هجوم على سفارتها في دمشق، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا نتيجة للحرب في غزة.