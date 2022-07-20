زاخاروفا: محاولات رصد يد الكرملين بالاستقالات لا تثير سوى الشفقة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العالم الغربي يشهد موجة من استقالات الحكومات الغربية، معربة عن سخريتها من الحديث عن دور “يد الكرملين” في تلك الموجة.

وقالت زاخاروفا لإذاعة “سبوتنيك”، الأربعاء: “نشهد موكبا من الاستقالات في الدول الموالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومحاولات رصد يد الكرملين تبدو مضحكة، ولا تثير سوى الشفقة والأسف، بل الاشمئزاز”.

وأضافت أنه “عندما تتحدث السلطات الإيطالية الحالية لشعبها بأكاذيب عن استقالة الحكومة بسبب أعمال الكرملين، فلا يثير ذلك إلا الاشمئزاز”، نقلا عن وكالة “نوفوستي”.

وفي إيطاليا أعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي مؤخرا استقالته من منصبه، الأمر الذي لم يوافق عليه رئيس البلاد.

ومن جانبها، نشرت صحيفة “Wall Street Journal”، عن القواسم المشتركة في مظاهر الأزمات الحكومية في مختلف أنحاء أوروبا، معتبرة أن ارتفاع أسعار الوقود والتضخم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا هو مصدر المشكلات.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر الاستقالة “العالقة” لرئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، والشائعات حول استقالة المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ضوء الفضيحة حول حفلة حزبه أمورا داخلية لهاتين الدولتين.