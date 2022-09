زحمة خانقة على حدود روسيا بعد نفاد تذاكر الطيران عقب التعبئة

بدأ الكثيرون من الروس في مغادرة البلاد عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن تعبئة جزئية لقوات الاحتياط ، كي لا يلتحقوا بالخدمة العسكرية.

وأظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر، الأربعاء، أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، وفقا لفرانس برس.

والأربعاء قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا ستعمد إلى تعبئة نحو 300 ألف من احتياطيي القوات المسلحة، بعدما حذر الرئيس الروسي في خطاب متلفز من أن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

ونفدت تذاكر السفر عبر رحلات مباشرة إلى مدن في دول مجاورة على غرار أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان، الأربعاء، وفق موقع “أفياسيلز” الإلكتروني الرائج في روسيا.

وعلى غرار ما حصل بالنسبة للرحلات الجوية، سجلت زحمة سير خانقة على حدود روسيا وجورجيا ليل الأربعاء – الخميس.

ونشرت وكالة “نكستا” فيديو على تويتر، الخميس، يظهر طوابيرا طويلة من السيارات على حدود البلدين، وقالت: “هذا ما يحدث الآن على الحدود بين روسيا وجورجيا”.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia.

