زعماء الاتحاد الأوروبي يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا

جاء في مسودة لما سيخلص له اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي من المقرر عقده الخميس أنهم سيؤكدون اعتزامهم مواصلة تقديم “دعم عسكري في الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به ومستدام” لأوكرانيا.

وتفيد المسودة التي اطّلعت عليها رويترز أيضا بأن “المجلس الأوروبي يؤكد أيضا على الحاجة الملحة للتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ”.

وتترك مسودة نتائج الاجتماع الباب مفتوحا أمام زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن التعهد بضخ خمسة مليارات يورو إضافية في صندوق “مرفق السلام الأوروبي” الذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا.

وتدور خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أشهر حول مستقبل دور الصندوق في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واقترحت ألمانيا أن ينصب التركيز الآن على تقديم مساعدات ثنائية من الدول أعضاء التكتل بشكل فردي.

وأُدرجت فكرة التعهد بضخ خمسة مليارات يورو في المسودة بين قوسين مربعين مما يعني أنها لا تزال قيد النقاش.

وسيكون الموضوع الرئيسي المطروح في قمة الخميس في بروكسل هو السعي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات من الآن، وقد عرقلت المجر هذا الاتفاق في قمة سابقة عُقدت في ديسمبر كانون الثاني.