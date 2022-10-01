زعماء الاتحاد الأوروبي يناقشون أمن البنية التحتية بعد تسريبات أنابيب نورد ستريم

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السبت، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون أمن بنيتهم التحتية الحيوية نهاية الأسبوع الجاري، في أعقاب الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق والتي وصفها القادة الأوروبيون بأنها تخريب.

وأضاف ميشيل في تغريدة على تويتر بعد محادثات مع رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن “تخريب خطي أنابيب نورد ستريم يشكل تهديدا للاتحاد الأوروبي، نحن عازمون على تأمين بنيتنا التحتية الحيوية، سيتناول القادة هذا الأمر في القمة المقبلة في براج”.

ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية يوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول.