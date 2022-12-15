زعماء الاتحاد الاوروبي يمنحون البوسنة وضع مرشح للانضمام للتكتل

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس على أن تصبح البوسنة والهرسك مرشحا رسميا للانضمام إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على تويتر “مُنحت البوسنة والهرسك وضع دولة مرشحة اليوم، إشارة قوية للشعب لكننا نتوقع بشكل واضح أيضا من السلطات الجديدة تنفيذ إصلاحات”.

وكان وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي قد وافقوا بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع على منح البوسنة وضع مرشح.

وتنضم البوسنة بذلك إلى دول أخرى مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، هي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا، في عملية قد تستغرق عدة سنوات وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتلائم تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.