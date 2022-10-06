زعماء تركيا وأرمينيا وأذربيجان يجرون محادثات غير رسمية

ذكرت وسائل إعلام تركية أن زعماء تركيا وأرمينيا وأذربيجان عقدوا اجتماعا غير رسمي على هامش قمة أوروبية (الخميس 6-10-2022) وذلك في أول محادثات رفيعة المستوى بين تركيا وأرمينيا منذ أن بذلت الدولتان مسعى لإصلاح العلاقات بينهما في أواخر العام الماضي بعد عقود من العداء.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وزعيم أذربيجان إلهام علييف قبيل قمة براج. ونشرت الوكالة صورة للزعماء الثلاثة وهم يجلسون معا إلى مائدة صغيرة.

وفي يناير كانون الثاني عقدت تركيا وأرمينيا أول جولة من المحادثات بينهما منذ أكثر من عشر ستوات وصفتاها بأنها “إيجابية وبناءة” وتمثل بادرة على استعادة العلاقات وإعادة فتح الحدود.

وليس هناك علاقات دبلوماسية أو تجارية بين أنقرة وأرمينيا منذ التسعينيات. والمبادرة الأخيرة هي المحاولة الأولى لاستعادة العلاقات منذ التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين في عام 2009 لم يصدق عليه البلدان.

واشتعلت التوترات خلال حرب في عام 2020 حول إقليم ناجورنو قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

واتهمت تركيا قوات من عرقية الأرمن باحتلال أرض تابعة لأذربيجان لكنها دعت فيما بعد إلى التقارب في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة نفوذها الإقليمي.