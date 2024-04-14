زعماء مجموعة السبع يبحثون الهجوم الإيراني على إسرائيل في اجتماع اليوم

قال مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إن إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، دعت إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول المجموعة يبدأ الساعة 1400 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي حدث في وقت متأخر من مساء أمس السبت 13 نيسان/أبريل الجاري.

وزاد الهجوم الإيراني من خطر توسع الصراع أكثر في المنطقة. وجاء ردا على ضربة جوية يشتبه في أنها إسرائيلية على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل نيسان.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنسيق رد دبلوماسي من مجموعة السبع على هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ شنته إيران على إسرائيل وندد به بايدن. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يأمل في أن تظهر الحكومة الإسرائيلية ضبط النفس في ردها.

وقال تاياني لإذاعة (آر.تي.إل 102.5) “آمل أن تتبع الحكومة الإسرائيلية مسار الحذر. وآمل ألا يكون هناك هجوم مضاد على الهجوم المضاد”.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجيتها في الفترة من 17 إلى 19 أبريل نيسان في جزيرة كابري الإيطالية.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.