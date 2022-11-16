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زعماء مجموعة العشرين ينددون بشدة الحرب في أوكرانيا

منذ 43 دقيقة
قصف روسي على كييف

قصف روسي على كييف

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أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بيانا الأربعاء أدانوا فيه “بأشد العبارات” العدوان الروسي على أوكرانيا.

وجاء في البيان أن “معظم الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة وتفاقم أوجه الضعف في الاقتصاد العالمي”.

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إن جميع أعضاء مجموعة العشرين وافقوا على البيان.

وقال عضو في وفد ألمانيا إن الموافقة على البيان جاءت دون إدخال أي تعديلات على المسودة التي صدرت أمس الثلاثاء 15\11\2022.

وجاء في البيان أن هناك “وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات”.

وقال الزعماء إنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وإن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول، بينما رحبوا بمبادرة البحر الأسود للحبوب.

وأضافوا إن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من “التداعيات عبر الدول”.

كما أكدوا مجددا التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاقرار بأن “أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير” هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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