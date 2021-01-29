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زعيمة اليمين المتطرف تضايق ماكرون

29 - يناير - 2021
مارين لوبان

مارين لوبان

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لفتت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إلى أن مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، أصبحت للمرة الأولى قريبة من هزيمة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وذلك بحسب استطلاع رأي.

وكان الاستطلاع الذي أجرته ”هاريس“ بمثابة تحذير لأنصار ماكرون والمؤسسة السياسية؛ لأنه يشير إلى أن لوبان تقترب من اختراق ”السقف الزجاجي“ للسياسة الفرنسية، القائم على أساس أن الغالبية المطلقة من الناخبين لن تتجه أبدا نحو تأييد مرشح اليمين المتطرف.

وإذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر لها مايو 2022، الآن، فإن لوبان ستحصل على 48% من الأصوات مقابل 52% لصالح ماكرون، فارق النقاط الأربع، والذي يقع في إطار هامش الخطأ، يمكن مقارنته باستطلاع سابق تم إجراؤه في يونيو 2020، حيث حصل الرئيس الفرنسي على 55% مقابل 45% لمنافسته اليمينية المرتقبة؛ ما يشير إلى التقدم الذي تسجله السياسية اليمينية مع مرور الوقت.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، سحق ماكرون اليمينية لوبان بحصوله على 66% مقابل 34% لمنافسته.

ونالت نتائج هذا الاستطلاع سعادة كبيرة في حزب التجمع الوطني اليميني، وهو الحزب الذي قادته لوبان منذ عام 2011، وكان في السابق تحت اسم الجبهة الوطنية.

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