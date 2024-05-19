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زعيمة حزب العمال تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في الجزائر

منذ 3 ساعات
علم الجزائر

علم الجزائر

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أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، يوم السبت 19 مايو/أيار 2024، عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر، وذلك وسط توقعات بتنافس سياسي شديد في البلاد.

وعقب اجتماع عقده يومي الجمعة والسبت، منح الحزب ترشيحه لحنون التي سبق لها أن ترشّحت لخوض الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2004 و2009 و2014، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وقالت حنون إن هذه المشاركة تُمثل “انتصارا للديمقراطية”، مشيرة إلى أن حملتها الانتخابية لن تكون “دفاعية” بل “هجومية”.

هذا ولم يعلن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019، ما إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة.

وكانت حنون قد سُجنت في مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك، بعد اتهامها بـ”التآمر” ضد الدولة والجيش. وأطلق سراحها فيما بعد.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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