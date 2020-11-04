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زعيم أوروبي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات رغم عدم صدور النتائج النهائية

منذ 38 ثانية
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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هنأ جانيز جانزا رئيس وزراء سلوفينيا دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بأنه فوز واضح في انتخابات الرئاسة الأميركية ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك.

وقال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة التي جاءت منها السيدة الأولى ميلانيا ترامب “من الواضح تماما أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى”.

وأضاف جانزا السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات “تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة”.

وتأتي هذه التهنئة على الرغم من أن التقارير الأولية تتحدث عن تخلف ترامب عن منافسه الديمقراطي في السباق الانتخابي جو بايدن، فيما لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت.

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