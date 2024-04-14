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زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي: سندرس في غضون أيام تشريعا لدعم إسرائيل

منذ 48 ثانية
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

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قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز في بيان (السبت 13-4-2024) إن المجلس سيجري تغييرا في جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.

وأضاف في البيان “مجلس النواب يقف بقوة مع إسرائيل ويجب أن تكون هناك عواقب لهذا الهجوم غير المبرر”. وأردف قائلا إن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنه لاحقا.

ولم يرد مكتب سكاليز حتى الآن على استفسار يطلب توضيحا بشأن التشريع الذي سيتم نظره.

كما لم يتضح ما إذا كان سكاليز يقصد مشروع قانون قائما بذاته لدعم إسرائيل أو حزمة الإنفاق التكميلي البالغة 95 مليار دولار وتشمل 14 مليار دولار لإسرائيل بالإضافة إلى 60 مليار دولار لأوكرانيا وتتضمن أيضا دعما لتايوان بمليارات الدولارات في صورة مساعدات إنسانية.

وأقر مجلس الشيوخ الحزمة بنسبة تأييد بلغت 70 بالمئة في فبراير شباط ولكنها تعرقلت في مجلس النواب، الذي رفض زعماؤه الجمهوريون الدعوة للتصويت عليها، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى اعتراضهم على تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا.

كما تواجه الحزمة معارضة من مجموعة من الديمقراطيين ذوي التوجهات اليسارية الذين يرفضون إرسال المزيد من الأموال إلى إسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه حملتها العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف مدني في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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