زعيم الانفصاليين في دونباس لـ"كيم جونغ أون": سنطور "تعاونا ثنائيا مفيدا"

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأربعاء أن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية المدعومة من روسيا دينيس بوشلين قال في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن الجانبين سيطوران “تعاونا ثنائيا مفيدا”.

وفي يوليو تموز، اعترفت كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، لتصبح ثالث دولة فقط تعترف بالكيانين الانفصاليين بعد روسيا وسوريا.

وقطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونجيانج بسبب هذه الخطوة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوشلين كتب رسالة لتهنئة كيم في ذكرى تحرير كوريا في 15 أغسطس آب، وذلك بعد يومين من تلقي كيم رسالة مماثلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقل التقرير عن رسالة بوشلين “سكان منطقة دونباس يقاتلون أيضا لاستعادة حريتهم وعدالة التاريخ اليوم مثلما فعل الشعب الكوري قبل 77 عاما”.

وأضافت الوكالة “الرسالة عبرت عن قناعة بأن تعاونا ثنائيا مفيدا بنفس القدر يتفق مع مصالح شعبي البلدين سيتحقق بين جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وتصف روسيا حربها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” وتقول إن هدفها حماية المتحدثين بالروسية الذين يعيشون هناك من “الإبادة الجماعية”. وتتهم أوكرانيا روسيا بشن حرب استعمارية.