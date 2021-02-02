زعيم الانقلاب في ميانمار: الاستيلاء على السلطة كان حتميا

أبلغ قائد الانقلاب العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج، حكومته الجديدة خلال أول اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، أن استيلاء الجيش على السلطة كان حتميا؛ بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات في العام الماضي، الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.

واستولى الجيش على السلطة، أمس الإثنين، وعزل زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي.

ونقل المكتب الصحفي لجيش ميانمار عن هلاينج قوله: ”على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد، وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة نحن في حاجة لإدارة البلاد. وخلال حالة الطوارئ ستكون الانتخابات ومكافحة كورونا من بين الأولويات“.