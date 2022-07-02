زعيم الحزب الحاكم في بولندا يحذر البنوك.. زيادة الفوائد وإلّا!

قال زعيم الحزب الحاكم في بولندا السبت إنه سيتم فرض ضرائب أكثر على البنوك المحلية إذا لم تمنح المودعين فوائد أعلى على مدخراتهم ليزيد بذلك من ضغوط الحكومة على القطاع المصرفي لتقاسم مكاسبه من ارتفاع أسعار الفائدة مع المدخرين.

ووصل سعر الفائدة الرئيسي في بولندا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، مما أدى إلى زيادة أرباح البنوك و لكنه أدى في الوقت نفسه إلى الضغط على ميزانيات الأسر في بلد تشيع فيه الرهون العقارية ذات السعر العائم.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي في كلمة بمدينة بياويستوك بشرق البلاد “لا أريد أن أتخذ القرارات نيابة عن المصرفيين، لكن يجب أن تكون النسبة ملموسة، ليس بالتوازي مع التضخم، لكن بما يكفي ليشعر الناس بأن هذه الأموال لن تفقد نفس القيمة عندما تكون في البنك”.

وأضاف “إذا لم يسر الأمر على هذا النحو، فسنضطر إلى فرض ضرائب على هذه الأرباح وهذا كل ما في الأمر”.

وكان رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي قد انتقد البنوك في وقت سابق لعدم تقديمها فوائد مناسبة للمدخرين، وقال في مايو أيار إنه سيلجأ “لأساليب الإقناع” لجعلها تقدم المزيد.

ارتفع معدل التضخم في بولندا إلى مستوى جديد غير مسبوق خلال 25 عاما، وسط مؤشرات على أن تباطؤ التصنيع في البلاد خلق أزمة بالنسبة لصناع السياسة في الوقت الذي يبحثون فيه رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.

وأفاد مكتب الإحصاء في بولندا بأن معدل التضخم ارتفع في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر15 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بالاتفاق مع تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 9ر13 بالمئة في أيار/مايو الماضي.