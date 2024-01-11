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زعيم الحوثيين في اليمن: أي هجوم أمريكي "لن يمر دون رد"

منذ 14 دقيقة
زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين

زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين

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أعلن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الخميس، في كلمة بثها التلفزيون إن أي هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن لن يمر دون رد.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وأضاف “أي اعتداء أميركي لن يبقى أبدا بدون رد”، وأن الرد سيكون أكبر من الهجوم الذي نفذ بعشرين طائرة مسيرة وعدد من الصواريخ.

تكثف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها، وبدلا من ذلك تسير رحلات أطول حول أفريقيا.

وقال الحوثي “نحن أكثر إصرارا على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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