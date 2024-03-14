زعيم الحوثيين في اليمن يهدد بمنع مرور السفن من مسارات شحن أخرى

هدد زعيم الحوثيين في اليمن بمنع مرور السفن من مسارات شحن أخرى.

وقال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس إن عمليات الحوثيين التي تستهدف السفن ستمتد لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف الحوثي أن نحو 34 من أفراد الحوثيين قتلوا منذ أن بدأت الجماعة مهاجمة الممرات الملاحية تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية (الخميس 14-3-2024) إن هجمات الحوثيين التي تدفع سفنا إلى تغيير مسارها نحو رحلات أطول حول جنوب القارة الأفريقية أدت إلى زيادة كبيرة في شحنات النفط العائمة ورفعت المبيعات من تزويد السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري “في فبراير وحده، زادت شحنات النفط العائمة 85 مليون برميل، إذ أدت الهجمات المتكررة على الناقلات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار المزيد من الشحنات حول رأس الرجاء الصالح”.

وأضافت “ببلوغه ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية فبراير، سجلت شحنات النفط العائمة إلى ثاني أعلى مستوياتها منذ القمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19”.

تضيف الهجمات بالشرق الأوسط مزيدا من الكيلومترات إلى الرحلات العالمية التي سبق وأن زادتها طولا العقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتي أدت إلى تحويل حمولات إلى طرق جديدة للوصول إلى أسواق أبعد.