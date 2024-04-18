زعيم الحوثيين: نفذنا 14 عملية في أسبوعين وصولا إلى المحيط الهندي

قال عبدالملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية (الخميس 18-4-2024) إن الحوثيين نفذوا 14 عملية بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وصولا إلى المحيط الهندي في غضون أسبوعين.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون “لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية التي لا تتجه إلى العدو الإسرائيلي ويمكنها المرور بأمان وسلام”.

من ناحية أخرى، كشف وزير البحرية الأميركي، كارلوس ديل تورو، عن انفاق الولايات المتحدة مليار دولار على عمليات إحباط هجمات “الحوثيين” في البحر الأحمر.

وأكد تورو خلال جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة قد صرفت مليار دولار بهدف منع هجمات الحوثيين.

وأشار الوزير الأميركي وفقا لـ”سي إن إن”، إلى أن البلاد نجحت في إحباط أكثر من 130 هجوما نفذته جماعة الحوثي على السفن العسكرية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب تورو النواب الأميركيين بالموافقة على حزمة مالية لتجديد الذخائر اللازمة لمواجهة هذه الهجمات، مشددا على أهمية توفير الذخائر للبحرية في مواجهة التحديات.

وأوضح تورو: “لدينا حالياً ما يقرب من مليار دولار من الذخائر التي نحتاج إلى تجديدها، لذلك فإن المبلغ المنصوص عليه في الملحق الإضافي، الذي يزيد عن ملياري دولار، يعد ضروريا لتجديد الذخائر وتعزيز الإجراءات الدفاعية التي نقوم بها خلال الأشهر الستة والنصف الماضية”.