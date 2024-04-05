زعيم الديمقراطيين: مجلس الشيوخ قد يحرز تقدما في مشروع قانون تيك توك

حدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري، جدول أعمال مزدحم للمشرعين العائدين إلى واشنطن، قائلا إنهم يستطيعون إحراز تقدم بخصوص تشريع تيك توك.

ويعود مجلس الشيوخ إلى عمله الأسبوع المقبل بعد عطلة استمرت أسبوعين. وصوت مجلس النواب الأمريكي في 13 مارس آذار على منح شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، مهلة ستة أشهر للتخلي عن الأصول الأمريكية لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة، أو مواجهة حظر.

ولم يوضح بيان شومر موقفا محددا من تيك توك لكنه قال “في الأسابيع والأشهر المقبلة، لدينا فرصة لإحراز تقدم بشأن مشروعات قوانين مدعومة من الحزبين” بما في ذلك مشروع القانون الخاص بتيك توك.