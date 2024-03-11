زعيم "القاعدة" الجديد في اليمن.. من هو سعد العولقي؟

أعلن تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، يوم أمس الأحد 10 آذار/مارس الجاري، تنصيب سعد بن عاطف العولقي، المكنى بـ “أبي الليث”، زعيما جديدا للتنظيم، بعد تأكيد وفاة سلفه خالد باطرفي، دون توضيح أسباب وملابسات تلك الوفاة.

والعولقي يمني الجنسية، وينتمي إلى قبيلة “العوالق” البارزة في قوام القوات الجنوبية في شبوة، وتقول مصادر إنه يعد بمثابة “مرشد التنظيم”.

وتشير تقارير إلى أن العولقي هو أحد أبرز المتهمين بالمشاركة مع المتشددين اليمنيين الذين أعادهم بن لادن من أفغانستان إلى اليمن لتنفيذ عمليات ضد المصالح الغربية والأمريكية قبل أكثر من 20عام.

وكان العولقي ضمن أعضاء “مجلس الشورى” لتنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، ودعا علناً إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وتعرّف الولايات المتحدة العولقي بأنه “عضو بارز في التنظيم بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى في قاعدة جزيرة العرب”.

وعرض “برنامج المكافآت من أجل العدالة” مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن العولقي.

وقال موقع “سايت” إن العولقي ظهر آخر مرة في مقطع مصور في فبراير/ شباط 2023، وحث فيه قبائل أبين وشبوة اليمنيتين على مقاومة مبادرات المجلس الانتقالي الجنوبي لقتال تنظيم “القاعدة”.

وكانت أنباء عن انشقاقات وخلافات بين باطرفي والعولقي قد عصفت بالتنظيم ما أدى لتصدع التنظيم خلال الفترة الأخيرة، وحاول القيادي في التنظيم خبيب السوداني لم شمل باطرفي والعولقي بلقاء جمعهما.

وذكرت مصادر يمنية مقربة من التنظيم أن باطرفي لم يوف بالالتزامات التي قطعها ما أدى لعودة الانقسامات من جديد بين شقي التنظيم.

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن تولي العولقي زعامة “القاعدة” سينعش التنظيم ماليا بسبب علاقاته مع القبائل اليمنية وميليشيا الحوثي.